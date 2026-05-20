رسائل جون إدوارد الأخيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك عدة رسائل لـ لاعبي الفريق الأول قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطلب إدوارد من لاعبي الزمالك رؤية الجماهير عبر مقاطع الفيديو التي انتشرت خلال الفترة الماضية بعد خسارة لقب بطولة الكونفدرالية.

ودعا المدير الرياضي ،لاعبي الفريق لضرورة التركيز لتحقيق الفوز وحصد لقب البطولة ومصالحة الجماهير بعد خسارة الكونفدرالية.

ورفض إدوارد منح اللاعبين دعوات أو تذاكر المباراة للتركيز فقط على أدائهم في الملعب وحصد اللقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يستضيف نادي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لإنهاء الموسم بصورة قوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر لإثبات جدارتها قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم لقب بطولة الدوري المصري وإسعاد الجماهير بعد خسارة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بركلات الترجيح.