الزمالك في الصدارة.. 8 أندية مصرية ممنوعة من القيد بأوامر الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك بسبب القضية رقم 18 نتيجة الديون المتراكمة على النادي.

وتبين أن سبب إيقاف القيد رقم 18 هو مستحقات مساعدي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

قضايا بالجملة تضرب الزمالك

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين محترفين، إلى جانب أقساط صفقات لم يتم سدادها لأندية أجنبية، وهو ما تسبّب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال المواسم الأخيرة.

وجاءت قائمة ‏الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا خلال فترة القيد الصيفية كالتالي:

-الزمالك 18 قضية

-الإسماعيلي 5 قضايا

-ايسترن كومباني 4 قضايا

-مودرن سبورت قضيتين

-مركز شباب تلا بالمنوفية قضية

-راية قضية

-السكة الحديد قضية

-مصر المقاصة قضية