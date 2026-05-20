قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى رحيل سمير صبري.. أقنع راقصة شهيرة بالعودة في سن 60 ووصف بالفنان الشامل
وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستحقات مساعدي يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 18 للزمالك

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك بسبب القضية رقم 18 نتيجة الديون المتراكمة على النادي.

وتبين أن سبب إيقاف القيد رقم 18 هو مستحقات مساعدي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

قضايا بالجملة تضرب الزمالك

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين محترفين، إلى جانب أقساط صفقات لم يتم سدادها لأندية أجنبية، وهو ما تسبّب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال المواسم الأخيرة.

وجاءت أبرز القضايا المسجلة ضد النادي كالتالي:

* البرتغالي جوزيه جوميز بمستحقات تقدر بـ120 ألف دولار.
* ثلاثة من أفراد الجهاز المعاون لجوميز بإجمالي يقارب 60 ألف دولار.
* السويسري كريستيان جروس بمستحقات تبلغ 133 ألف دولار.
* التونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 آلاف دولار.
* نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بسبب صفقة شيكو بانزا بقيمة 200 ألف يورو.
* نادي شارلروا البلجيكي بسبب صفقة عدي الدباغ بقيمة 170 ألف يورو.
* نادي نهضة الزمامرة المغربي بسبب صفقة صلاح مصدق بقيمة 250 ألف دولار.
* نادي أوليكساندريا الأوكراني بسبب صفقة خوان بيزيرا بقيمة 800 ألف دولار، إضافة إلى 300 ألف دولار تمثل القسط الثاني من الصفقة.
* السنغالي إبراهيما نداي بمستحقات تصل إلى مليون و600 ألف دولار.
* نادي سانت إيتيان الفرنسي بسبب صفقة محمود بنتايج بقيمة 500 ألف يورو.
* نادي اتحاد طنجة بمستحقات تقدر بـ350 ألف دولار.
* أحمد الجفالي بقيمة 80 ألف دولار.
* البلجيكي يانيك فيريرا بمبلغ 188 ألف دولار.
* بالإضافة إلى مستحقات النيجيري سامسون أكينولا.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك إيقاف قيد الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الألسن

فاعليات التوحد رحلة حياة

أنشطة متنوعة لدمج ذوي الهمم في المجتمع المحلي بمطروح

رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية البربا بمركز صدفا

محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية البربا بمركز صدفا

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد