مستحقات مساعدي يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 18 للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك بسبب القضية رقم 18 نتيجة الديون المتراكمة على النادي.

وتبين أن سبب إيقاف القيد رقم 18 هو مستحقات مساعدي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

قضايا بالجملة تضرب الزمالك

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين محترفين، إلى جانب أقساط صفقات لم يتم سدادها لأندية أجنبية، وهو ما تسبّب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال المواسم الأخيرة.

وجاءت أبرز القضايا المسجلة ضد النادي كالتالي:

* البرتغالي جوزيه جوميز بمستحقات تقدر بـ120 ألف دولار.

* ثلاثة من أفراد الجهاز المعاون لجوميز بإجمالي يقارب 60 ألف دولار.

* السويسري كريستيان جروس بمستحقات تبلغ 133 ألف دولار.

* التونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 آلاف دولار.

* نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بسبب صفقة شيكو بانزا بقيمة 200 ألف يورو.

* نادي شارلروا البلجيكي بسبب صفقة عدي الدباغ بقيمة 170 ألف يورو.

* نادي نهضة الزمامرة المغربي بسبب صفقة صلاح مصدق بقيمة 250 ألف دولار.

* نادي أوليكساندريا الأوكراني بسبب صفقة خوان بيزيرا بقيمة 800 ألف دولار، إضافة إلى 300 ألف دولار تمثل القسط الثاني من الصفقة.

* السنغالي إبراهيما نداي بمستحقات تصل إلى مليون و600 ألف دولار.

* نادي سانت إيتيان الفرنسي بسبب صفقة محمود بنتايج بقيمة 500 ألف يورو.

* نادي اتحاد طنجة بمستحقات تقدر بـ350 ألف دولار.

* أحمد الجفالي بقيمة 80 ألف دولار.

* البلجيكي يانيك فيريرا بمبلغ 188 ألف دولار.

* بالإضافة إلى مستحقات النيجيري سامسون أكينولا.