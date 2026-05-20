قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكل روح رياضية .. فرج عامر يُشارك توقعاته لبطل الدوري .. ماذا قال ؟
مصطفى الفقي: العوامل الثقافية تؤثر بقوة على العلاقات بين الدول والرؤساء | فيديو
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً جدًا.. ولن تمتلك أسلحة نووية
محلل رياضي: مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا «صعبة».. والتفاصيل التكتيكية ستحسم المُواجهة
ناقد رياضي: جمهور الزمالك يخشى الهزيمة.. والأهلي يعاني من أخطاء إدارية واضحة
اتفاق تاريخي يهز واشنطن.. ترامب وأبناؤه مُعفون «إلى الأبد» من التدقيق الضريبي
طارق السيد: تواجد «أبو العينين» مع سيراميكا كليوباترا قبل مُواجهة الزمالك «أمر طبيعي»
ستاد المحور: «تريزيجيه» يظهر في التشكيل الأساسي أمام المصري
طارق السيد: سيراميكا كليوباترا سيٌقدّم مباراة تاريخية أمام الزمالك وسيُكرّر سيناريو إنبي
إسرائيل تُعلن السيطرة على كل سفن أسطول الصمود العالمي .. و 430 ناشطًا
محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟
ناقد رياضي: الزمالك أحق بالدوري رغم أزمات القيد.. والأهلي فشل في 17 صفقة منهم «زيزو»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق تاريخي يهز واشنطن.. ترامب وأبناؤه مُعفون «إلى الأبد» من التدقيق الضريبي

ترامب وأبناؤه
ترامب وأبناؤه
ناصر السيد

تعهدت وزارة العدل الأمريكية، بوقف التدقيق الضريبي للرئيس دونالد ترامب وأبناؤه إلى الأبد، وذلك بموجب اتفاقية لوقف دعوى الرئيس القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي (14 مليار دولار أسترالي).

جاء هذا التعهد من وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء، بعد يوم من موافقة ترامب على تسوية دعواه ضد مصلحة الضرائب مقابل إنشاء الحكومة الأمريكية صندوقًا بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لضحايا ما يُزعم أنه "استغلال قانوني".

وكتب القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في وثيقة من صفحة واحدة نُشرت أمس الثلاثاء، بخصوص القضية التي رفعها ترامب وابناه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب ومؤسسة ترامب في يناير: "تُبرئ الولايات المتحدة، وتُسقط، وتُبرئ ذمة كل من المدعين إلى الأبد، وتُمنع نهائيًا من مقاضاة أو متابعة أي وجميع الدعاوى".

صرح متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لصحيفة فايننشال تايمز بأن قرار منع مصلحة الضرائب من ملاحقة ترامب قضائيًا "يقتصر على عمليات التدقيق الضريبي القائمة".

وأضاف المتحدث: "لا جدوى من تسوية العديد من الدعاوى الهامة إذا كان بإمكان أي من الطرفين ببساطة رفع دعاوى أخرى كان من الممكن رفعها سابقًا".

ومع ذلك، أشار داني ويرفيل، مفوض مصلحة الضرائب في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلى أنه "لا يعلم بوجود سابقة واحدة وافقت فيها مصلحة الضرائب مسبقًا على التنازل نهائيًا عن فحص الإقرارات الضريبية المقدمة سابقًا لشخص أو شركة معينة".

وأضاف: "سواء كنت رئيسًا أو موظفًا عاديًا، يتوقع الناس تطبيق القواعد الضريبية وإطار الإنفاذ نفسه على الجميع".

وقد لاقت خطوة وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين لإطلاق صندوق مخصص للأشخاص الذين يدّعون أنهم ضحايا تحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة في ظل الإدارات السابقة انتقادات حادة من الديمقراطيين، وتشكيكًا من بعض الجمهوريين في الكونجرس.

اتهمت باتي موراي، السيناتور الديمقراطية، ترامب أمس الثلاثاء بإنشاء "صندوق أسود لإثراء أصدقائه".

وقالت: "ما نتحدث عنه ليس إلا نهبًا من رئيس الولايات المتحدة الحالي لأموال الخزانة لمصلحته الشخصية".

وقال جون ثون، أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن "هناك، وستظل هناك، تساؤلات كثيرة" حول الاتفاق بين وزارة العدل وترامب.

وكان “ترامب” قد صرّح يوم الاثنين بأنه لم يكن له دور في إنشاء الصندوق، وأنه لا يعلم عنه " إلا القليل".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان هو أو أفراد عائلته سيحصلون على تعويضات من الصندوق، قال إن المدفوعات "ستُحدد من قبل لجنة مؤلفة من أربعة أو خمسة أشخاص محترمين وبارعين في مجال عملهم".

وأضاف نائب الرئيس جيه دي فانس في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "نسعى لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للظلم من قبل النظام القانوني".

سنقيّم هذه الأمور على أساس كل حالة على حدة. إذا رأينا أن شخصًا ما قد تعرض لمحاكمة غير عادلة ويستحق تعويضًا عادلًا، فهذا هو الغرض من إنشاء هذا الصندوق.

ورفع “ترامب” دعواه القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية في يناير ، نتيجةً لتسريب وثائق ضريبية من قِبل متعاقد سابق مع مصلحة الضرائب إلى العديد من وسائل الإعلام والمنظمات في عامي 2019 و2020.

اتفاق تاريخي يهز واشنطن ترامب وأبناؤه التدقيق الضريبي مصلحة الضرائب الأمريكية وزارة العدل الأمريكية المدعي العام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

وزير التربية والتعليم

هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة

الضحية

الكل كان يودعها ويسلم عليها.. آخر ظهور لـ سلوى ضحية زوجها بالمنوفية

بالصور

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

فيديو

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد