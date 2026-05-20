أربكت الحسابات .. ناقد رياضي: خسارة الزمالك للكونفدرالية تُشعل صراع الجولة الأخيرة بالدوري

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية على ملعبه ووسط جماهيره كان لها تأثير كبير على أجواء الجولة الأخيرة من الدوري المصري، مشيرًا إلى أن تلك النتيجة غير المتوقعة أربكت الحسابات في اللحظات الحاسمة من الموسم.

وأوضح “الزهيري”، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا ، عبر قناة صدى البلد، أن الجميع لم يتوقع خسارة الزمالك للبطولة القارية داخل ملعبه، وهو ما شكل صدمة كبيرة لجماهيره.

وأضاف أن هذه الخسارة من المرجح أن تنعكس على الحالة المعنوية للاعبي الزمالك، مما قد يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري.