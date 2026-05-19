مجنونة يا قوطة.. انخفاض في أسعار الطماطم بعد الارتفاع الأخير| اعرف الكيلو بكام؟

“مجنونة يا قوطة”.. شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية وتخطى سعر الكيلو الـ 50 جنيه، مما أثار حالة من الجدل داخل الأسواق حول سبب الارتفاع الكبير في الأسعار .

تراجع نسبي في الأسعار

شهدت أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء تراجعا في أسواق الجملة والتجزئة، بعد ارتفاع قوي شهده سعر الطماطم وصلت خلالها الأسعار إلى 60 و70 جنيها للكيلو.



وتراوح سعر الطماطم في أسواق الجملة بين 30 و40 جنيها للكيلو الواحد.



وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا قويا منذ السبت الماضي تراوحت الان بين 50 إلى 60 جنيها، وفي المناطق الشعبية تراجعت بين 45 و50 جنيها.

رسالة طمأنة من الزراعة



طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.

ارتفاع الأسعار مؤقت



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً توضيحياً للرأي العام بشأن مستجدات أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، بناءً على المتابعة الميدانية المستمرة وحركة الكميات الواردة لأسواق الجملة.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.

وأوضحت أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لارتفاعات غير معتادة في درجات الحرارة والتذبذب الكبير بين طقس الليل والنهار، مما أثر سلباً على عملية عقد الثمار والإنتاجية خاصة في الزراعات المكشوفة.

تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي



كما شهدت الفترة الحالية إطالة ملحوظة لفترة فاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، إلى جانب تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي بسبب الإجهاد الحراري مما رفع نسبة الفاقد في المحصول.

مرتبة متقدمة في تصدير الطماطم



ومن جانبه كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، أن مصر تحتل مكانة متقدمة عالميًا في صادرات الطماطم، حيث تأتي في المرتبة الخامسة عالميًا في تصدير الطماطم الطازجة، بينما تحتل المركز الثاني عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، مؤكدًا أن قطاع الحاصلات الزراعية المصرية يواصل تحقيق أرقام قوية في الأسواق الخارجية.



وأوضح زكي خلال تصريحات تليفزيونية أن صادرات مصر الزراعية تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية يصل إلى نحو 13 مليار دولار سنويًا، منها ما يقرب من 50 مليون دولار صادرات طماطم طازجة، إلى جانب نحو 100 مليون دولار صادرات من منتجات الطماطم المصنعة.

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم؟



وأشار الأمين العام لشعبة المصدرين إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم داخل الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية يرتبط بعدة عوامل متزامنة، أبرزها التعاقدات التصديرية السابقة مع دول الخليج والسعودية بالتزامن مع موسم الحج، ما أدى إلى زيادة الطلب على المحصول خلال هذه الفترة.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة تسبب في حدوث فاقد كبير بالمحصول، وهو ما أدى إلى انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق المحلية مقارنة بحجم الطلب.