تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 التي سحبت اليوم الثلاثاء في القاهرة مقر الاتحاد الإفريقي للعبة.



وجاءت قرعة المجموعات الـ12 على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، الغابون، النيجر، ليسوتو

المجموعة الثانية: مصر، أنغولا، مالاوي، جنوب السودان

المجموعة الثالثة: كوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال

المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا

المجموعة الخامسة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي

المجموعة السادسة: بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى

المجموعة السابعة: الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو

المجموعة الثامنة: تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا

المجموعة التاسعة: الجزائر، زامبيا، توغو، بوروندي

المجموعة العاشرة: السنغال، موزمبيق، السودان، إثيوبيا

المجموعة الحادية عشرة: مالي، الرأس الأخضر، رواندا، ليبيريا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو.

وتُقام هذه النسخة من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 2027.