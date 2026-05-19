الإشراف العام
نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 التي سحبت اليوم الثلاثاء في القاهرة مقر الاتحاد الإفريقي للعبة.
 

وجاءت قرعة المجموعات الـ12 على الشكل التالي: 

المجموعة الأولى: المغرب، الغابون، النيجر، ليسوتو
المجموعة الثانية: مصر، أنغولا، مالاوي، جنوب السودان
المجموعة الثالثة: كوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال
المجموعة الرابعة: جنوب إفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا
المجموعة الخامسة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي
المجموعة السادسة: بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى
المجموعة السابعة: الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو
المجموعة الثامنة: تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا
المجموعة التاسعة: الجزائر، زامبيا، توغو، بوروندي
المجموعة العاشرة: السنغال، موزمبيق، السودان، إثيوبيا
المجموعة الحادية عشرة: مالي، الرأس الأخضر، رواندا، ليبيريا
المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو.

وتُقام هذه النسخة من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 2027.

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين

