صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بقطاع الإستزراع السمكي وذلك في ضوء اهتمام المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف القطاعات الإنتاجية ، وبخاصة قطاع الإستزراع السمكي، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً بتبني الحلول الحديثة التي تُسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق الإستدامة البيئية وتعظيم الإنتاج.

ثمن محافظ الشرقية دور جهاز حماية وتنمية البحيرات " في إطلاق قوافل التحول الأخضر وتنفيذ ورش عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في مجال الإستزراع السمكي والإستفادة من نتائج وتوصيات تلك الورش لدعم تطبيق نظم الطاقة الشمسية بالمزارع السمكية بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، شارك كلا من محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وممدوح أنور رئيس مدينة صان الحجر وهبه عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية و الإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة فى فعاليات ورشة عمل حول" تعزيز حلول الطاقة المتجددة فى قطاع الإستزراع السمكى" ضمن مشروع مركز الطاقة المتجددة فى الإستزراع السمكى CeREA بالتعاون مع جهاز حماية و تنمية البحيرات والثروة السمكية والمركز الدولى للأسماك World fish والسفارة النرويجية بالقاهرة.

شهدت الورشة حضوراً ومشاركة مجتمعية مكثفة من مزارعي الأسماك وأصحاب المفرخات بالمنطقة، إلى جانب نخبة من قيادات وكوادر جهاز حماية البحيرات والمركز الدولي للأسماك وبعض من كبار مزارع الأسماك بالمحافظة.

وفى ختام الفعاليات أعرب ممثلي جهاز حماية وتنمية البحيرات بالتعاون المثمر مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة والمركز الدولى للأسماك، مؤكداً أن هذا التكاتف المؤسسى يجسد النموذج الأمثل للشراكة الوطنية الحقيقية الرامية إلى تذليل كافة العقبات التى تعترض مسيرة المزارع السمكية وتقف فى طريق نموه و إزدهاره.