محمد أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك: لا نلعب إلا للفوز

حرص محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز، مطالبًا اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم وتحقيق الفوز.

وأكد أبو العينين ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، مشددًا على أن الفريق يلعب دائمًا بشرف ونزاهة وفق المبادئ التي يقوم عليها النادي.

وقال خلال حديثه مع اللاعبين: “لا أنتظر منكم سوى تحقيق الفوز أمام الزمالك، وأن تقدموا الأداء الذي يليق باسم سيراميكا كليوباترا وقيمة لاعبيه”.

وأضاف أن الفريق لا يلعب إلا من أجل نفسه واسم مؤسسته، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع المنافسين، وأن السعي للفوز يعكس احترام الفريق لنفسه ولروح المنافسة الشريفة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

سيراميكا كليوباترا يقدم موسم مميز

وأشار رئيس النادي إلى أن اللاعبين قدموا موسمًا مميزًا ونجحوا في الظهور بصورة قوية أمام كبار الدوري، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز، بعدما تعادلوا مع الفريقين وكانوا أصحاب الأسبقية في التسجيل، مطالبًا إياهم بتكرار نفس الروح والأداء أمام الزمالك.

كما شدد أبو العينين على ضرورة إثبات أحقية الفريق بالمركز الرابع في جدول الدوري، مذكرًا اللاعبين بالفوز الذي حققه سيراميكا كليوباترا على الزمالك في دور الـ16 من كأس مصر، ومطالبًا بتكرار الانتصار وتقديم عرض قوي يليق بطموحات النادي وجماهيره.