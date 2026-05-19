إيهاب أمين: دعم جماهير الأهلي وراء التتويج بالدوري.. ونركز في "البال" الآن

أكد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أليانز الممتاز، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير كان أحد أهم أسباب تحقيق البطولة.

وقال إيهاب أمين، في تصريحات صحفية، إنه يشعر بالفخر والسعادة بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن تشجيع الجماهير داخل الصالة كان له تأثير قوي على اللاعبين، إلى جانب المساندة المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الشارع.

وأضاف لاعب الأهلي أن بطولة دوري أليانز الممتاز تُعد من أصعب البطولات التي توج بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، في ظل قوة المنافسة التي قدمها الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن الفريق السكندري كان ندًا قويًا طوال سلسلة النهائي.

وأوضح إيهاب أمين أن الفريق أغلق صفحة التتويج بالدوري المحلي، وبدأ التركيز بشكل كامل على المشاركة في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL 6، المقرر إقامتها في رواندا نهاية الشهر الجاري، متمنيًا مواصلة النجاحات وتحقيق نتائج مميزة في البطولة القارية.