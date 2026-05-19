الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأسطورة مستمرة.. رونالدو على رأس قائمة البرتغال المشاركة في كأس العالم 2026

محمد سمير

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن القائمة الرسمية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشهدت القائمة حضور النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، الذي يستعد لتسجيل رقم تاريخي جديد بالمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، بعدما سبق له الظهور في خمس نسخ متتالية بداية من مونديال 2006 وحتى نسخة قطر 2022.

رونالدو يقود طموحات البرتغال

ويأمل المنتخب البرتغالي في تحقيق ظهور قوي خلال البطولة المقبلة، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه، إلى جانب حالة الاستقرار الفني تحت قيادة روبرتو مارتينيز.

ويعد رونالدو أبرز عناصر الخبرة داخل القائمة، في ظل سعيه لقيادة منتخب بلاده نحو المنافسة على اللقب العالمي، بعدما اقترب من تحقيقه في أكثر من مناسبة سابقة.

مجموعة قوية للبرتغال

وكانت قرعة كأس العالم قد وضعت المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية عشرة، إلى جانب منتخبات كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا لكنها لا تخلو من التحديات.

وتضم القائمة البرتغالية مجموعة مميزة من النجوم في مختلف الخطوط، أبرزهم برونو فيرنانديز، وبرناردو سيلفا، وروبن دياز، ونونو مينديز، ورافاييل لياو، وجونسالو راموس.

قائمة البرتغال في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، خوسيه سا، روي سيلفا، ريكاردو فيلهو.

الدفاع: ديوجو دالوت، ماتيوس نونيز، نيلسون سيميدو، جواو كانسيلو، نونو مينديز، جونسالو إيناسيو، ريناتو فيجا، روبن دياز، توماس أراوخو.

الوسط: روبن نيفيز، جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

الهجوم: جواو فيليكس، ترينكاو، فرانسيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو، رافاييل لياو، جونسالو جيديس، جونسالو راموس، كريستيانو رونالدو.

فيديو

