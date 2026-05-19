المصري يكشف عن وجود مكافأة فى حال الفوز على الأهلي

أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس يتعامل مع مواجهة الأهلي بمنتهى الجدية، مشددا على أن جميع المباريات تحظى بنفس درجة التركيز والأهمية داخل الفريق.

وقال أبو جريشة، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن مباريات الأهلي دائما ما تكون ذات طابع خاص بالنسبة للنادي المصري، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يمنح اللقاء أهمية كبيرة على مستوى المنافسة والاستعدادات الفنية.

مكافأة فى حال الفوز على الأهلي

ونفى المدرب العام وجود أي مكافآت استثنائية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، موضحا أن إدارة النادي تلتزم بتطبيق لائحة المكافآت المعتمدة دون تمييز بين مباراة وأخرى، وأن الفوز حال تحققه سيقابله صرف المكافآت المعتادة فقط.

وأشار أبو جريشة إلى أن الجهاز الفني يعتبر مواجهة الأهلي إعدادا قويا قبل خوض ذهاب نهائي كأس عاصمة مصر أمام زد إف سي، والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن الفريق سيدخل اللقاء بكامل قوته من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي مدرب يسعى دائما لتحقيق الفوز، نافيا فكرة التفريط في نتيجة أي مباراة لصالح منافس آخر، ومشيرا إلى أن عماد النحاس يتعامل مع لقاء الأهلي بنفس العقلية والتركيز اللذين قاد بهما الفريق في جميع مبارياته السابقة.