وزير الخارجية : نتطلع للتوسع فى نشاط البنك الأوروبي لإعادة التنمية بالسوق المصرية
محمد أبو العينين يحفز لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك: لا نلعب إلا للفوز
جوهر نبيل عن ملف العاملين بمراكز الشباب : لا يمكن صرف أي مستحقات مالية دون سند قانوني
وزارة الزراعة: تراجع أسعار الطماطم تدريجياً خلال الفترة المقبلة
الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين في 6 أقسام | شروط التقديم
بشراكة يابانية.. «صندوق تطوير التعليم» و«الجايكا» يبحثان تعزيز التدريب الفني بمصنع نيسان مصر
عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا
أمريكا : المدرسة الواقعة تحت القصف في إيران موجودة بقاعدة لصواريخ كروز
مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس
مصادر باكستانية : تفاؤل بإمكانية اتفاق بين واشنطن وطهران وسط تقدم في المحادثات غير المباشرة
غليت تاني .. ارتفاع أسعار الدواجن مجددا بالأسواق
ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي.. وقد نوجه ضربة جديدة حال فشل المفاوضات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مرصد التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين : 35 شهيدًا و176 جريحًا في أسبوع

أ ش أ

سجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، خلال الفترة بين 12 إلى 18 مايو 2026، 35 شهيدًا و176 جريحًا، من ضمن 1065 جريمة في أسبوع واحد.


وأوضح المرصد - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذه الفترة اتسمت بتجاوز خطير تجاه سقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، وأماكن العبادة في الضفة الغربية؛ فقد صادقت سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بالاستيلاء على نحو عشرين عقارًا فلسطينيًا تاريخيًا في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، كما استمر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" في اقتحاماته الدورية لباحات الأقصى، بالإضافة إلى عدد من الجرائم استهدفت الحرم الإبراهيمي ومساجد في الضفة الغربية.
وذكر المرصد أنه توزع الشهداء بين قطاع غزة الذي شهد سقوط 24 شهيدًا، و150 جريحًا، وانتشال 5 جثامين، بالإضافة إلى ستة شهداء في الضفة الغربية، و25 جريحًا، ليصل عدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ هذا التقرير، 73934 شهيدًا، و183415 جريحًا.


وبلغ عدد الاقتحامات التي قامت بها قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية 299 اقتحامًا، حيث اعتقلت 120 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلًا، كما قتلت قوات الاحتلال طفلًا، وجرحت اثنين آخرين، فيما اعتدى المستوطنون على 5 أطفال، ودهمت قوات الاحتلال مدرستين، ومعهد التدريب التابع لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أثناء اقتحامها مخيم قلنديا.


وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل، و41 منشأة تجارية غير معرفة، ومغسلتين للمركبات، وغرفة وأسوار منزل، وحظيرة، وصادرت أراضٍ.


وبلغ عدد اعتداءات المستوطنين في أسبوع واحد 119 اعتداءً، فيما بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 14 نشاطًا.

المرصد الإعلامي منظمة التعاون الإسلامي جرائم إسرائيل الفلسطينيين

