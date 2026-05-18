منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

في دعاء الكروان، يأتي الصوت سابقًا للصورة أحيانًا، كأنه قدر يعرف الطريق إلى آمنة قبل أن تعرفه هي. يعلو صوت الكروان من بعيد، فيفتح باب الذاكرة، ويستدعي وجه هنادي، ويحول الريف والبيت والصمت إلى شهود على جرح قديم. ومن خلال هذا الصوت، تنمو الحكاية بوصفها رحلة داخل روح امرأة تتأرجح بين الثأر والحب، بين الماضي الذي يشدها والحاضر الذي يربكها. ومن هنا يبدأ سحر الفيلم؛ حكاية تتحرك على السطح، ونداء خفي يقودها من الداخل، حتى يصبح صوت الطائر مرآة لما يتكسر في روح آمنة.

منذ العنوان، يمنحنا الفيلم مفتاحًا مهمًا لفهم عالمه الداخلي. فصوت الكروان يأتي كرمز متكرر يرافق الحكاية ويعمق أثرها. إنه نداء داخلي، وصوت للذاكرة، وإشارة إلى الألم والذنب والمصير. كلما عاد صوت الكروان، عاد الماضي معه، وظلت جريمة قتل هنادي حاضرة في وجدان آمنة. بهذا المعنى يصبح الصوت جزءًا من البناء الفني للفيلم، فهو يوقظ الجرح ويعيد ربط الحاضر بالمأساة الأولى. يتضح ذلك في المشهد الذي تسمع فيه آمنة صوت الكروان بعد دخولها بيت المهندس؛ فيتبدل وجهها فجأة، ويغدو الصوت القادم من الخارج أقرب إلى رجفة داخلية توقظ الماضي في لحظة مباغتة. هنا يتحول الرمز من علامة عامة إلى قوة درامية تمسك بالشخصية من الداخل، فالكروان يستدعي هنادي، ويعيد الجريمة إلى حاضر آمنة، ويجعل البيت نفسه امتدادًا لذاكرتها الجريحة.



وتتولد كثافة الفيلم من التوتر الداخلي الذي تعيشه آمنة. فهي تدخل حياة المهندس وفي داخلها رغبة واضحة في الانتقام لأختها، ثم يفتح وجودها بالقرب منه صراعًا أكثر تعقيدًا. يتأرجح قلبها بين ثنائيات متضادة؛ الانتقام والحب، الماضي والحاضر، البراءة والخطيئة، الصمت والكلام، وصورة الضحية في مواجهة صورة الجلاد. يتحول هذا التوتر إلى عنصر بنائي داخل الفيلم؛ يظهر في النظرة المعلقة، والصمت الكثيف، والحركة المترددة، ويجعل كل خطوة تقترب بها آمنة من هدفها خطوة أعمق داخل مأزقها النفسي. وفي اللحظة التي يلتقي فيها صمتها بصوت الكروان، تبدو الشخصية كأنها محاصرة بين نداء هنادي من الماضي وحضور المهندس في الحاضر، فتتحول النظرة القلقة والصمت المشحون إلى تفاصيل فنية تكشف مأزقها النفسي خطوة بعد خطوة. وهنا تتجلى القيمة الفنية للعمل، إذ يجعل الصراع النفسي جزءًا من نسيجه الداخلي، ويمنح الشخصية عمقًا يتجاوز الفعل الخارجي المباشر.

وتبرز المفارقة بوصفها أحد أهم عناصر الجمال في الفيلم. فآمنة تقترب من المهندس كي تعاقبه، ثم تجد نفسها مأخوذة به. الفعل الذي بدأ بوصفه خطة انتقام يتحول تدريجيًا إلى أزمة عاطفية وأخلاقية. هذه المفارقة تمنح الحكاية قوتها؛ إذ تضع البطلة بين واجب الثأر وصوت المشاعر الجديدة. وكلما تعمقت هذه المفارقة، ازداد الفيلم ثراء، حيث تتسع مساحة العمل من حكاية انتقام إلى مأزق وجداني، تتبدل فيه آمنة وهي تواجه صورتها القديمة ومشاعرها الطارئة.

يتحد مضمون الفيلم مع شكله الفني اتحادًا واضحًا؛ فالصراع الذي تعيشه آمنة يتجسد عبر تفاصيل الصورة والصوت والإيقاع.

الصمت الطويل على وجهها، ونظراتها القلقة، والفضاء الريفي الواسع، والإضاءة، وحركة الشخصيات، وتكرار صوت الكروان؛ كلها عناصر تشارك في صناعة المعنى. يروي الفيلم الألم بالصورة، ويجعله مسموعًا في الصوت، وممتدًا في الفراغ المحيط بالشخصيات. ومن هنا يولد المعنى من طريقة التعبير نفسها، ويصير مضمون الفيلم جزءًا من بنائه الفني.

وتتحقق الوحدة العضوية في ترابط عناصر الفيلم كلها حول مركز واحد هو مأساة آمنة وتحولها الداخلي. فصوت الكروان، وموت هنادي، ورغبة آمنة في الانتقام، ودخولها بيت المهندس، وتغير مشاعرها، والنهاية التي تصل إليها الحكاية؛ كلها حلقات متصلة في بناء واحد. كل عنصر يؤدي وظيفة داخل العمل، وكل مشهد يضيف طبقة جديدة إلى الصراع المركزي. لذلك يبدو الفيلم كأنه نسيج محكم، تتحرك فيه التفاصيل متحدة، وتتجاوب جميعها لتشكيل تجربة فنية واحدة.

في النهاية، يظل دعاء الكروان أكثر من حكاية عن الثأر والحب؛ إنه عمل فني قائم على شبكة دقيقة من الرموز والتوترات والمفارقات. تأتي قوته من القصة ومن الطريقة التي صيغت بها هذه القصة؛ من صوت الكروان الذي يحمل ذاكرة الضحية، ومن صمت آمنة الذي يكشف اضطرابها، ومن المفارقة التي تحول الانتقام إلى مأزق وجداني، ومن وحدة البناء التي تجعل كل تفصيلة في الفيلم جزءًا من معناه.

ومن خلال مشاهد بعينها، مثل لحظة سماع آمنة صوت الكروان داخل بيت المهندس، يثبت الفيلم أن الرمز يعمل من داخل الصورة والصوت معًا، وأن التحول النفسي للشخصية يتكشف عبر تفاصيل صغيرة شديدة التأثير. ولهذا يبقى الفيلم حاضرًا في الذاكرة بوصفه تجربة فنية متماسكة، تجعل من الصوت قدرًا، ومن المعاناة لغة فنية.