غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بتكثيف الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن مراجعة منظومة التخلص الآمن من النفايات والوقوف على مدى صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ، تم تشكيل لجنة تفتيشية مفاجئة مكونة من أعضاء لجنة المنشآت الصحية بإدارة شئون البيئة بالديوان العام بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية ،و السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ، للتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة بنطاق مركز الزقازيق حيث أسفرت أعمال اللجنة عن غلق مركزين للأشعة يعملان بدون ترخيص لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.