محافظ قنا يشارك فى اجتماع موسع لمتابعة استعدادات عيد الأضحى

شارك اللواء الدكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الوزراء والمحافظين، والشعب المصري، والامتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وأشار إلى ضرورة متابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

كما شدد مدبولى، خلال الاجتماع على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، حفاظًا على الصحة العامة والتأكد من سلامة اللحوم، مع ضرورة توفير الخدمات البيطرية اللازمة خلال فترة العيد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الغرف التجارية وكافة الجهات المعنية، إلى جانب الاهتمام بمنظومة النظافة العامة وترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

فيما أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لقطاعي النقل والمرور، ومراقبة المواقف وخطوط السير، مع إعداد خطط بديلة للخطوط التي تشهد كثافات وضغطًا كبيرًا من المواطنين خلال أيام العيد.

كما ناقشت، ملف التعديات ومخالفات البناء، حيث تم التأكيد على تشكيل لجان مشتركة مع مديريات الزراعة للمرور الميداني والتصدي الفوري لمخالفات البناء في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما استعرض الاجتماع جهود مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حيث تم التأكيد على ضرورة إنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الضالة وتعقيمها، مع إعداد خطة عاجلة للتعامل مع الظاهرة بصورة حضارية وآمنة، إلى جانب تدريب عدد من الشباب على أساليب اصطياد الكلاب ونقلها إلى الشلاتر المخصصة لذلك.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة العمل على تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، بجانب عقد غرف عمليات فرعية بالمراكز، والتنييق مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة، لسرعة التعامل مع أى بلاغات أو شكاوى طارئة من المواطنين والعمل على حلها فوراً لضمان قضاء إجازة عيد آمنة للجميع.

