محافظ قنا يتفقد سير امتحانات النقل بلجنة مدرسة ثانوية بنات بنجع حمادى

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لجنة مدرسة أنور السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، لمتابعة سير امتحانات النقل لنهاية العام، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات أثناء أداء الامتحانات.

ورافق المحافظ خلال الجولة طارق سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث تفقدا عددًا من اللجان، واطلعا على مستوى الانضباط داخل المدرسة، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد محافظ قنا، حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطالبات داخل اللجان.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن جميع الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون معوقات، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قيادات التعليم، للتأكد من تطبيق التعليمات، وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي ختام الجولة، أشاد محافظ قنا، بجهود القائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، لضمان نجاح الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

