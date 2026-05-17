مخرج فيلم أسد يرد على واقعة منع أبناء الصعيد من دخول السينما

علّق محمد دياب على الجدل المثار بعد منع عدد من أبناء الصعيد، الذين كانوا يرتدون الجلباب الصعيدي، من دخول إحدى دور السينما لمشاهدة فيلم أسد.

وكتب دياب من خلال حسابع الشخصي فيس بوك: “هدخل معاهم بالجلابية إحنا عازمين الناس المحترمة دي على الفيلم.. وأنا هدخل معاهم بالجلابية شخصيًا ” .



ويُعد فيلم "أسد" من الأعمال السينمائية المنتظرة بشدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أفلام محمد رمضان "ع الزيرو"، الذي شاركته بطولته نيللي كريم ومنذر مهران وجومانا مراد وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم، وكان من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج جمال العدل.

وتُشير زيارة فريق Big Time Fund، وهو صندوق استثماري سعودي يركز على قطاع الترفيه، إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الفيلم، ما يزيد من التوقعات بتقديمه عملًا سينمائيًا ضخمًا ومميزًا للجمهور.