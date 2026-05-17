الرئيس السيسي للمصريين: التنمية وطموحات الدولة لا تنتهي وما نحن فيه فضل من الله

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التنمية في أي دولة تريد أن تحقق طموحات شعبها لا تنتهي، مشددا على أن الدولة التي تعمل من أجل البناء والتنمية تسير في طموحات أيضا لا تنتهي في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسي أثناء حفل افتتاح مشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل في مدينة الضبعة اليوم / الأحد /.

وقال الرئيس السيسي - في رسالة للشعب المصري - "إن الدولة الراغبة في البناء والتنمية طموحاتها لا تنتهي"، مؤكدا أن ما نحن فيه من تنمية وتطوير وتقدم فضل من الله علينا جميعا.

ويعد مشروع "الدلتا الجديدة" أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.