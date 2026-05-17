بيان محمد صلاح يشعل ليفربول.. هل بدأ الملك المصري معركة الوداع ضد سلوت؟

فجّر النجم المصري محمد صلاح عاصفة جديدة داخل ليفربول بعدما نشر بيانًا مثيرًا عبر حسابه على منصة إكس عقب الهزيمة الثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز في رسالة بدت للكثيرين أبعد من مجرد تعليق على خسارة مباراة وأقرب إلى خطاب وداع غاضب يكشف حجم التوتر داخل النادي قبل نهاية حقبة استمرت تسعة مواسم كاملة.

البيان الذي حمل كلمات عاطفية عن هوية ليفربول وتاريخه فتح باب التكهنات واسعًا حول وجود صدام خفي بين صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن توتر العلاقة بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب تراجع نتائج الفريق بصورة أثارت غضب الجماهير.

لكن السؤال الأهم لم يكن فقط: ماذا أراد صلاح أن يقول؟ .. بل: لماذا اختار هذا التوقيت تحديدًا؟

صلاح لم يكتب كلمات تقليدية عن ضرورة العودة أو تصحيح الأخطاء بل بدا وكأنه يوجه رسالة مباشرة إلى داخل النادي حين تحدث عن هوية ليفربول وضرورة استعادة الفريق لأسلوبه الهجومي وشخصيته المرعبة التي عرفها العالم خلال السنوات الماضية.

النجم المصري كتب: " أريد أن أرى ليفربول يعود إلى سابق عهده كفريق هجومي قوي يرهب الخصوم ويعود إلى كونه فريقًا يحصد الألقاب .. هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد".

تلك الكلمات لم تمر مرور الكرام داخل إنجلترا بل اعتبرتها قطاعات واسعة من الإعلام الإنجليزي والجماهير رسالة مبطنة ضد سلوت الذي تعرض لانتقادات متزايدة بسبب طريقة لعبه هذا الموسم وتراجع شخصية الفريق في المباريات الكبرى.

صلاح يتحدث للمرة الأولى بلسان الأسطورة

طوال سنواته داخل أنفيلد اعتاد محمد صلاح تجنب الدخول في صدامات علنية أو رسائل مثيرة للجدل لكن البيان الأخير كشف تحولًا مهمًا في طريقة حديثه.

هذه المرة لم يتحدث صلاح كلاعب داخل الفريق فقط بل بدا وكأنه يتحدث بلسان أحد حراس هوية ليفربول باعتباره أحد أعظم من ارتدوا القميص الأحمر في العصر الحديث.

اللافت أن صلاح لم يركز على مستقبله الشخصي أو رحيله المرتقب بل تحدث عن مستقبل النادي نفسه وكأنه أراد أن يترك وصية أخيرة قبل إسدال الستار على رحلته التاريخية مع الريدز.

صدام صامت مع سلوت

ورغم عدم ذكر اسم آرني سلوت بشكل مباشر فإن كثيرين داخل إنجلترا رأوا أن البيان يحمل انتقادًا واضحًا للمدرب الهولندي.

العلاقة بين الطرفين شهدت توترًا خلال الموسم خاصة بعد قرارات سلوت المتعلقة بصلاح سواء باستبعاده من بعض المباريات أو إبقائه على مقاعد البدلاء في فترات حساسة إلى جانب تحميله مسؤولية تراجع الأداء في بعض المواجهات.

وهو ما اعتبره البعض محاولة من المدرب لفرض شخصيته سريعًا داخل غرفة الملابس حتى لو كان ذلك على حساب النجم الأكبر في الفريق.

لكن صلاح الذي التزم الصمت لفترة طويلة بدا وكأنه اختار اللحظة الأخيرة للرد مستغلًا قرب رحيله وتحوله إلى صوت حر لا يخشى الدخول في مواجهة علنية أو غير مباشرة.

جيرارد يدخل على الخط

الأسطورة ستيفن جيرارد كان من أبرز من قرأوا البيان بطريقة مختلفة بعدما اعتبر أن ما كتبه صلاح ليس مجرد تعليق عابر بل رسالة شديدة اللهجة ضد المدرب الحالي.

جيرارد أشار إلى أن ليفربول فقد جزءًا كبيرًا من هويته هذا الموسم وأن طريقة لعب الفريق لم تعد تشبه تلك الشخصية الهجومية التي صنعت مجد النادي خلال السنوات الماضية.

وهو ما منح بيان صلاح أبعادًا أكبر خاصة أن كلامه جاء متوافقًا مع مخاوف قطاع واسع من جماهير ليفربول بشأن مستقبل الفريق بعد نهاية عصر يورغن كلوب.

هل يحاول صلاح تحريك الجماهير؟

إحدى أكثر الزوايا إثارة في القصة تتعلق بإمكانية أن يكون صلاح قد أراد بالفعل تحريك الجماهير ضد سلوت.

فالإدارة تبدو متمسكة باستمرار المدرب الهولندي رغم الموسم المخيب بينما يشعر قطاع من الجماهير بأن الفريق فقد الكثير من شخصيته وهيبته داخل الملعب.

وفي ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها صلاح داخل أنفيلد فإن أي رسالة منه تمتلك تأثيرًا هائلًا على الرأي العام المحيط بالنادي.

ولهذا رأى البعض أن النجم المصري أراد إيصال رسالة واضحة: إذا كنت سأرحل فلا تجعلوا الأزمة تبدو وكأنها كانت بسببي.

خوف حقيقي على مستقبل ليفربول

لكن بعيدًا عن الصدامات المحتملة يبدو أن جزءًا كبيرًا من حديث صلاح نابع من قلق حقيقي على مستقبل ليفربول.

النجم المصري عاش كل مراحل التحول داخل النادي؛ من سنوات الشكوك والتراجع إلى عصر البطولات والسيطرة الأوروبية والمحلية ولذلك يدرك جيدًا مدى صعوبة الحفاظ على القمة.

تصريحات صلاح الأخيرة حملت خوفًا واضحًا من عودة الفريق إلى فترات التخبط والابتعاد عن المنافسة خصوصًا بعد تراجع الأداء الجماعي وفقدان الروح الهجومية التي كانت تميز ليفربول.

ويبدو أن الملك المصري لا يريد أن يرى النادي الذي صنع معه التاريخ يعود إلى نقطة البداية مجددًا.

هل ينتقم سلوت في مباراة الوداع؟

التوتر المتصاعد فتح باب التكهنات حول رد فعل آرني سلوت خلال المباراة الأخيرة أمام برينتفورد والتي ستكون الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول داخل أنفيلد.

بعض التقارير الإنجليزية تحدثت عن احتمال إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء في خطوة قد تُفسَّر باعتبارها ردًا من المدرب الهولندي على البيان المثير للجدل.

وإذا حدث ذلك فسيكون المشهد واحدًا من أكثر المشاهد الدرامية في تاريخ وداع النجوم داخل ليفربول خاصة أن الجماهير كانت تنتظر احتفالًا استثنائيًا يليق بمكانة اللاعب الذي تحول إلى أيقونة داخل النادي.

النهاية التي لم يتخيلها أحد

قبل أشهر قليلة فقط كان الجميع يتوقع أن تنتهي رحلة محمد صلاح مع ليفربول بصورة أسطورية؛ وداع عاطفي وجماهير تهتف باسمه ونادٍ يواصل المنافسة على البطولات.

لكن النهاية الحالية تبدو مختلفة تمامًا فريق يعاني ومدرب تحت الضغط وبيان غامض أشعل الجدل ونجم يقترب من الرحيل وسط أجواء مشحونة.

وربما تكون المفارقة الأكبر أن صلاح الذي ساهم في إعادة ليفربول إلى القمة الأوروبية يغادر اليوم وهو يشعر أن تلك الهوية نفسها باتت مهددة بالضياع.