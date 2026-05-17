ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 شهيدا

أعلنت الصحة في قطاع غزة اليوم / الأحد / ، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,763 شهيدا، و172,664 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 6 شهداء و19 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,562، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.