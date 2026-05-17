محافظ سوهاج يدشن فعاليات المؤتمر الأول لمستشفى الحميات

دشن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات المؤتمر الأول لمستشفى حميات سوهاج، وذلك في إطار تعزيز مسيرة التطوير الطبي والعلمي داخل المحافظة، بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، والدكتور خالد عبد العظيم الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور إسماعيل عثمان رئيس المؤتمر ومدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور شريف علام مدير الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، إلى جانب نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة مستشفى حميات سوهاج والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمواطنين، إلى جانب إهداء درع المؤتمر للسيد المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، ومواكبة أحدث التطورات العلمية في مجالات الطب المختلفة.

وأشار "راشد" إلى حرص المحافظة الكامل على دعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والفرق الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء سوهاج.

وثمن الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات الحميات في مواجهة الأمراض المعدية والوبائية والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن انعقاد المؤتمر يعكس الإيمان العميق بأن التطوير الحقيقي للمنظومة الصحية يبدأ من العلم وتبادل الخبرات، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التشخيص والعلاج.

خاصة في التخصصات الطبية التي يناقشها المؤتمر، وعلى رأسها الأمراض المعدية والوبائية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، والتي تمثل تحديًا طبيًا مستمرًا يتطلب الجاهزية العلمية والعملية الدائمة.

وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين والمتخصصين، ويتضمن عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطباء وتبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.