لا تأثير إشعاعي.. الإمارات تسيطر على حريق قرب محطة براكة النووية نتيجة استهداف بطائرة مسيرة

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات.

وأكد المكتب - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم /الأحد/ - أن الحريق لم ينتج عنه أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه سيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وأشارت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.