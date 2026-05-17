محور دفاعي جديد.. الأردن وليبيا يطلقان مرحلة متقدمة من التنسيق العسكري الشامل

عقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون العسكري بين الأردن وليبيا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم، بحضور الفريق أول خيري التميمي، ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب الأردني العميد نجي المناصير، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والتدريبية والفنية، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يواكب المستجدات الإقليمية، إلى جانب استعراض البرامج والمبادرات المشتركة وآليات الارتقاء بها، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين.

وفي سياق متصل ، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الأحد، الوفد العسكري الليبي برئاسة الأمين العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خيري التميمي.

وأكد اللواء الحنيطي عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الدفاعية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه ، أشاد الفريق أول التميمي بالمستوى الاحترافي المتقدم الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مثمناً ما حققته من تطور في مجالات التدريب والتأهيل والتحديث، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.