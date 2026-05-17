توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية وشركة استثمارات دوائية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية وإحدى شركات الاستثمار الدوائية والكيماويات.

وقد انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية⁠، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات.