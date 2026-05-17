الدفاع الروسية: القضاء على 1115 جنديا أوكرانيا وتدمير 1054 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1115 عسكريا أوكرانيا، إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم ، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينجو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة.

وأضافت أن "أسطول البحر الأسود دمر ستة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بجانب استهداف القوات المسلحة الروسية مواقع تجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 164 منطقة.

وأشارت إلى أن قوات مجموعة "المركز" قامت بالسيطرة على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر بقوات كييف تجاوزت 280 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وراجمة صواريخ، وثلاثة مدافع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية، في مناطق نوفونيكولاييفكا، ودوبروبيلليا، وتوريتسكوي، وكوتشيريف يار، ونوفوليكساندريفكا، وشيفتشينكو، وسيرغييفكا في دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا و15 مركبة ومدفعين، في منطقة مسؤولية قوات الشمال، كما عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وتكبدت كييف خسائر بلغت أكثر 160 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وثلاثة مدافع، لقرب بلدات دروجكوفكا، وبيسكونوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا، ونوفوسيلفكا في دونيتسك.

وتابع أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 180 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، وراجمة صواريخ ومدفعي ميدان، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب، كما خسرت كييف أكثر من 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومدفعا، في منطقة نفوذ قوات الشرق"، فيما تم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات ومحطة حرب إلكتروني، في منطقة مسؤولية قوات دنيبر.