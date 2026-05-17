نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين أن مشروع الدلتا الجديدة هو اكبر مشروع قومي زراعي اقيم علي أرض مصر وهو فخر لكل مصري.

لافتا أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة اثلج صدور المصريين

واضاف نقيب الفلاحين أن مشروع الدلتا الجديدة سيضم نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية بإنتاجية تفوق مثيلاتها في الأراضي الزراعية الأخرى لأنها ارض بكر تزرع بالآلات ومعدات وافكار زراعية حديثه ليصبح المشروع مشروع شامل ومتكامل ويواكب التطور الزراعي الحديث.

وأشار أبو صدام أن مكان المشروع هو سر نجاحه حيث يقع في ارض بكر في الصحراء الغربية جنوب محور الضبعة و شمال الواحات ويمتد حتي جنوب وادي النطرون و شرق وغرب منخفض القطارة يسهل ربطه بميناء الإسكندرية وبمطار سفنكس الدولي وبمحاور الطرق الرئيسية، مثل محور روض الفرج - الضبعة وطريق القاهرة-الإسكندرية، ويمتد المشروع جغرافياً في نطاق 4 محافظات (الجيزة، مطروح، البحيرة، والفيوم).

مشروع صديق للبيئة

واكد أبو صدام أن المشروع سوف يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين حاليا وللأجيال القادمة كما أنه يخلق الملايين من فرص العمل بما يساعد في خفض نسب البطالة ويعد المشروع نواة زراعية صناعية تجارية حيث يضم مجموعة من المصانع الزراعية والصوامع والأسواق بما يخلق مجتمع حديث متكامل يعمل بالطاقة النظيفة مما يجعله مشروع صديق للبيئة ينتج اجود انواع المنتجات الزراعية