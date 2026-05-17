قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار السيارات | تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026 .. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة
نهائى أبطال إفريقيا.. صن دوانز يتفوق على الجيش الملكى في الشوط الأول
بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي
السيطرة مستمرة على مضيق هرمز.. رسالة إيرانية تقلق أسواق الطاقة العالمية
برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين
نهائى دوري أبطال إفريقيا.. صن دوانز يسجل الأول في شباك الجيش الملكي
مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو
سعر الذهب في مصر الآن
مروحيات طاردته في الصحراء.. تفاصيل مقتل عراقي كشف عن القاعدة الإسرائيلية
نصفهم سيدات.. القبض على 10 متهمين استغلوا الأطفال بأعمال التسول في الجيزة
وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يعلن نقل حفل العرض العالمي الأول لفيلم 7DOGS عبر MBC مصر

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
تقى الجيزاوي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، نقل حفل انطلاق العرض العالمي الأول لفيلم 7DOGS، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، عبر شاشة MBC مصر.


ونشر تركي آل الشيخ البرومو الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع فيس بوك، موضحًا أن حفل العرض العالمي الأول سيتم نقله يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة MBC مصر.

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم. 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوش من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومتر من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدم، 4 شاحنات 5 طن.

وبذلك قام فيلم «dogs 7» بتحطيم الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند. 

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح و من بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب و  من إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا 

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربه هذه العصابه ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي القادم في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

أبطال فيلم «dogs 7» فيلم «dogs 7» فيلم 7dogs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

ترشيحاتنا

فيراري HC25 موديل 2026

تحفة مكشوفة| فيراري HC25 موديل 2026| صور

سيارة لكزس LBX Morizo RR الجديدة

وحش رياضي.. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة

نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة في 2026

نصائح مهمة عند شراء سيارة مستعملة في 2026

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد