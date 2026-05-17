قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام داغر: “أداجيو” تجربة مسرحية متكاملة.. وهبة عبد الغني مبهرة

مسرحية أداجيو
مسرحية أداجيو

شهد العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير” حضور الفنان حسام داغر، الذي حرص على متابعة إحدى ليالي العرض على مسرح الغد، وسط تفاعل جماهيري كبير وإشادات متواصلة بالمستوى الفني للعمل.

وأعرب حسام داغر عن إعجابه الشديد بالعرض، مؤكدا أن “أداجيو.. اللحن الأخير” يقدم حالة مسرحية مختلفة تمتزج فيها المشاعر الإنسانية بالرؤية البصرية الحديثة، مشيدا بقوة الإخراج والتناغم الواضح بين جميع عناصر العمل، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للممثلين فوق خشبة المسرح.

وأشار داغر إلى أن العرض نجح في الحفاظ على إيقاعه الدرامي طوال الأحداث، معتمدا على أداء تمثيلي صادق وحضور قوي من جميع الأبطال، مؤكدا أن حالة الانسجام بين فريق العمل كانت واضحة بشكل كبير وأسهمت في وصول الرسالة الفنية للجمهور بصورة مؤثرة.

ومن جانبه،اشاد داغر بتألق الفنانة هبة عبد الغني خلال احداث العرض، مؤكدا أنها قدمت الشخصية بكل صدق وأتقان شديد، واستطاعت أن تفرض حضورها منذ اللحظة الأولى على خشبة المسرح، بفضل إحساسها العالي وتمكنها من أدواتها الفنية.

وأضاف أن هبة عبد الغني تمتلك قدرة كبيرة على التعبير عن المشاعر والانفعالات بشكل صادق، وهو ما جعل الجمهور يعيش تفاصيل الشخصية ويتفاعل معها طوال العرض، مشيرا إلى أن أداءها اتسم بالقوة والهدوء في الوقت نفسه، الأمر الذي منح الشخصية عمقا إنسانيا لافتا.

كما أكد أن تألق هبة عبد الغني كان أحد أبرز عناصر نجاح العرض، خاصة مع قدرتها على خلق حالة من التوازن والتناغم مع باقي أبطال العمل، لتقدم تجربة مسرحية متكاملة تعكس احترافية كبيرة وخبرة فنية واضحة.

ويواصل “أداجيو.. اللحن الأخير” تحقيق نجاح جماهيري ونقدي متواصل، باعتباره واحدا من أبرز العروض المسرحية التي استطاعت جذب الجمهور والنقاد خلال الفترة الأخيرة، من خلال رؤية معاصرة للنص الأدبي قدمها المخرج السعيد منسي.

ويستند العرض إلى رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، أعاد صياغتها مسرحيا المخرج السعيد منسي برؤية معاصرة، عمل على تطويرها على مدار سنوات، ليقدم عملا يجمع بين البعد الإنساني والمعالجة الحديثة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن استمرار تقديم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً، وسط إقبال جماهيري متزايد.

مسرحية أداجيو 

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.

“أداجيو.. اللحن الأخير” من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويأتي ضمن تجربة مسرحية تسعى لتقديم الأعمال الأدبية برؤية معاصرة، معتمدا على تفاعل الجمهور واستمرارية الحضور كأحد أبرز عناصر نجاحه.

مسرحية أداجيو رامي الطمباري هبة عبد الغني حسام داغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو ينتظر “المعركة الكبرى”.. هل تؤجل حرب إيران الانتخابات؟

أرشيفية

الاحتلال يطمس معالم "الأونروا" بالقدس.. مخطط عسكري واستيطاني جديد في الشيخ جراح

مرسيدس-بنز

مرسيدس-بنز تدرس دخول الصناعات الدفاعية وسط ضغوط متصاعدة على قطاع السيارات الألماني

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد