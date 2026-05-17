حسام داغر: “أداجيو” تجربة مسرحية متكاملة.. وهبة عبد الغني مبهرة

شهد العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير” حضور الفنان حسام داغر، الذي حرص على متابعة إحدى ليالي العرض على مسرح الغد، وسط تفاعل جماهيري كبير وإشادات متواصلة بالمستوى الفني للعمل.

وأعرب حسام داغر عن إعجابه الشديد بالعرض، مؤكدا أن “أداجيو.. اللحن الأخير” يقدم حالة مسرحية مختلفة تمتزج فيها المشاعر الإنسانية بالرؤية البصرية الحديثة، مشيدا بقوة الإخراج والتناغم الواضح بين جميع عناصر العمل، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للممثلين فوق خشبة المسرح.

وأشار داغر إلى أن العرض نجح في الحفاظ على إيقاعه الدرامي طوال الأحداث، معتمدا على أداء تمثيلي صادق وحضور قوي من جميع الأبطال، مؤكدا أن حالة الانسجام بين فريق العمل كانت واضحة بشكل كبير وأسهمت في وصول الرسالة الفنية للجمهور بصورة مؤثرة.

ومن جانبه،اشاد داغر بتألق الفنانة هبة عبد الغني خلال احداث العرض، مؤكدا أنها قدمت الشخصية بكل صدق وأتقان شديد، واستطاعت أن تفرض حضورها منذ اللحظة الأولى على خشبة المسرح، بفضل إحساسها العالي وتمكنها من أدواتها الفنية.

وأضاف أن هبة عبد الغني تمتلك قدرة كبيرة على التعبير عن المشاعر والانفعالات بشكل صادق، وهو ما جعل الجمهور يعيش تفاصيل الشخصية ويتفاعل معها طوال العرض، مشيرا إلى أن أداءها اتسم بالقوة والهدوء في الوقت نفسه، الأمر الذي منح الشخصية عمقا إنسانيا لافتا.

كما أكد أن تألق هبة عبد الغني كان أحد أبرز عناصر نجاح العرض، خاصة مع قدرتها على خلق حالة من التوازن والتناغم مع باقي أبطال العمل، لتقدم تجربة مسرحية متكاملة تعكس احترافية كبيرة وخبرة فنية واضحة.

ويواصل “أداجيو.. اللحن الأخير” تحقيق نجاح جماهيري ونقدي متواصل، باعتباره واحدا من أبرز العروض المسرحية التي استطاعت جذب الجمهور والنقاد خلال الفترة الأخيرة، من خلال رؤية معاصرة للنص الأدبي قدمها المخرج السعيد منسي.

ويستند العرض إلى رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، أعاد صياغتها مسرحيا المخرج السعيد منسي برؤية معاصرة، عمل على تطويرها على مدار سنوات، ليقدم عملا يجمع بين البعد الإنساني والمعالجة الحديثة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن استمرار تقديم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً، وسط إقبال جماهيري متزايد.

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.

“أداجيو.. اللحن الأخير” من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويأتي ضمن تجربة مسرحية تسعى لتقديم الأعمال الأدبية برؤية معاصرة، معتمدا على تفاعل الجمهور واستمرارية الحضور كأحد أبرز عناصر نجاحه.