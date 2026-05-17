محامي دنيا فؤاد يتخذ إجراءات قانونية بعد تعرضه لهجوم عبر مواقع التواصل

أعلن المستشار القانوني محمد حجازي، محامي البلوجر دنيا فؤاد، اتخاذ إجراءات قانونية، وذلك على خلفية ما وصفه بحملة هجوم وانتقادات تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، عقب ظهوره وتداوله عددا من التصريحات المرتبطة بالقضية.

وأوضح أن الخطوة تأتي بهدف الحفاظ على حقوقه القانونية والتصدي لأي تجاوزات أو إساءات يتم تداولها عبر المنصات المختلفة، مؤكدًا أن التعامل مع الأمر سيتم وفق الأطر القانونية المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت منصات التواصل حالة من التفاعل الواسع خلال الساعات الماضية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يراه إساءة أو تجاوزًا، وآخرين طالبوا بضرورة إتاحة مساحة للنقاش في إطار من الاحترام والالتزام بالضوابط القانونية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في الملف، مع متابعة الإجراءات القانونية وما قد يترتب عليها من مستجدات.