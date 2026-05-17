منافس مصر.. قائمة منتخب إيران لكأس العالم 2026

أعلن أمير جالينويي، المدير الفني لمنتخب إيران عن قائمته المبدئية لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في الشهر المقبل.

ويتواجد منتخب إيران برفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

وجاءت قائمة منتخب إيران في كأس العالم 2026 كالتالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – محمد خليفة – بايام نيازمند.

خط الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – صالح هارداني – حسين كنعاني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – علي نعمتي – أميد نورافكان – رامين رضائيان.

خط الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي.

خط الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – هادي حبيب نجاد – أمير حسين زاده – أمير حسين محمودي – كسري طاهري – مهدي طارمي.