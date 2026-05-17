مانشستر يونايتد يحسم تأهله لدوري الأبطال بفوز مثير على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد نتائجه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حسم مواجهته أمام نوتنجهام فورست بالفوز بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الجولة الـ37 من البطولة.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بقوة، ونجح لوك شاو في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الخامسة، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد نوتنجهام فورست إلى أجواء اللقاء بعدما سجل موراتو هدف التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يرد أصحاب الأرض سريعًا عبر ماتيوس كونيا الذي أعاد التقدم لليونايتد بعد دقيقتين فقط.

وواصل الفريق الأحمر ضغطه الهجومي، ليضيف برايان مبويمو الهدف الثالث في الدقيقة 76، بينما قلص مورجان جيبس وايت الفارق سريعًا لصالح الضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 78، دون أن ينجح فريقه في إدراك التعادل.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليؤكد رسميًا تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما وسع الفارق مع أستون فيلا إلى ست نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 43 نقطة في المركز السادس عشر.