جيش الاحتلال يزعم مقتل قيادي كبير في حركة حماس

زعم جيش الاحتلال ‏ الإسرائيلي مقتل "بهاء بارود" قائد في هيئة العمليات التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ولاحقا؛ صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل على مطاردة كل مسئولي حماس والمقاومة في غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "يدنا طويلة وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس، وسنصل إلى كل من تلطخت يداه وسفك دماء الأبرياء مهما حاول الاختباء أو تغيير ملامحه".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “اغتلنا قائد القسام عز الدين الحداد في غارة دقيقة على مدينة غزة أمس”.

وقال رئيس الأركان الصهيوني، إن “اغتيال عز الدين الحداد نجاح عملياتي مهم للجيش، وسنواصل ملاحقة أعدائنا ومهاجمتهم ومحاسبة كل من كان جزءا من 7 أكتوبر”.