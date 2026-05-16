جيش الاحتلال: هجمات مكثفة على 100 هدف جنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تنفيذ سلسلة غارات استهدفت نحو 100 موقع في مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار التصعيد المستمر على الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، عبر منصة "إكس"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت السبت ضربات استهدفت مواقع رصد وبنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لـحزب الله في عدة مناطق جنوبية، زاعماً أن تلك المواقع كانت تستخدم للتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل.

وأضاف البيان أن الطيران الإسرائيلي شن الجمعة أيضاً غارات على بنى تحتية عسكرية للحزب في منطقة صور جنوب لبنان، ضمن عمليات متواصلة تستهدف قدراته العسكرية.

وفي السياق ذاته، ذكر جيش الاحتلال أن قواته رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إطلاق قذائف هاون وطائرات مسيّرة مفخخة من جانب حزب الله باتجاه مناطق انتشار القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن المقذوفات سقطت قرب مواقع عسكرية دون تسجيل إصابات.

وأوضح البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف عنصرين قال إنهما كانا داخل مبنى في المنطقة التي انطلقت منها القذائف، مؤكداً أن الغارة أعقبها انفجار ثانوي، ما اعتبره دليلاً على وجود أسلحة وذخائر داخل الموقع.

وأعلن الجيش أن قوات تابعة لـ"الفرقة 91" و"لواء يفتاح 679" عثرت خلال عمليات تمشيط في جنوب لبنان على مستودع أسلحة تابع لـحزب الله، يضم رؤوساً حربية وذخائر وسترات قتالية وخوذات ومعدات إطلاق نار.

وشدد جيش الاحتلال في ختام بيانه على مواصلة عملياته العسكرية ضد ما وصفها بـ"التهديدات" التي تستهدف قواته ومواطني إسرائيل، وسط تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية الجنوبية.