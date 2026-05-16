سنطارد عناصر المقاومة.. جيش الإحتلال: استهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو، بالتعاون مع الفرقة 91، شنّ غارة استهدفت عنصرين من حزب الله كانا داخل مبنى في جنوب لبنان، قال إنه استُخدم لإطلاق صواريخ باتجاه قواته.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن انفجارات ثانوية رُصدت عقب الهجوم، ما يشير إلى وجود أسلحة وذخائر داخل المبنى المستهدف.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على مطاردة كل مسئولي حماس والمقاومة في غزة.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال: "يدنا طويلة وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس وسنصل إلى كل من تلطخت يداه وسفك دماء الأبرياء مهما حاول الاختباء أو تغيير ملامحه".

وقال الجيش الإسرائيلي: “اغتلنا قائد القسام عز الدين الحداد في غارة دقيقة على مدينة غزة أمس”.

وأكدت المصادر استشهاد قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية على مدينة غزة مساء أمس.

وقال رئيس الأركان الصهيوني إن “اغتيال عز الدين الحداد نجاح عملياتي مهم للجيش، وسنواصل ملاحقة أعدائنا ومهاجمتهم ومحاسبة كل من كان جزءا من 7 أكتوبر”.

