قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
مدبولي: الدولة تعمل على إنقاذ المناطق التراثية والمعمارية بالقاهرة
أول تعليق من سعد لمجرد بعد قرار حبسه 5 سنوات
مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة شؤون إقليمية: لا هدنة فعلية في لبنان.. وإسرائيل تواصل الاعتداءات على الجنوب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة حياة الحريري، خبيرة الشؤون الإقليمية، من بيروت، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا في لبنان يحمل دلالات مهمة، إلا أنه يواجه تحديات على الأرض فيما يخص إمكانية تنفيذ بنود الاتفاقات والمفاوضات، موضحة أن الواقع الميداني لا يعكس هدنة فعلية، فالحرب ما تزال مستمرة في منطقة الجنوب وجزء من البقاع، وتتواصل الاعتداءات.

تحييد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية 

وأشارت «الحريري»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الساحة الأساسية للاشتباكات تظل في الجنوب، بينما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التمديد لتسويق نفسها على أنه دعم للبنان في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، مؤكدة أن الهدف الأمريكي هو تحييد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت والمرافق العامة، باستثناء العمليات الاستهدافية مثل الاغتيالات.

وأضافت أن الهدنة ليست فعليًا وقف إطلاق نار شاملًا، بل إطارًا مؤقتًا لضبط الاعتداءات الإسرائيلية وحصرها مبدئيًا في جنوب لبنان وغرب البقاع، مشيرة إلى وجود أجندتين مختلفتين بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن لبنان يسعى، وفق بيان السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة، إلى تحويل تمديد وقف إطلاق النار إلى تثبيت لوقف إطلاق النار بشكل فعلي، يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وفرض هدنة حقيقية، ثم التمهيد للانسحاب الإسرائيلي لاحقًا.

وتابعت: «بينما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل بالدرجة الأولى، الضغط العسكري والنار كأداة أساسية إلى جانب التفاوض لضمان مصالحها في المنطقة».

بيروت لبنان الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

تحصين المواشي

تحصين 164 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

حملات تموينية متنوعة

إعدام 2 طن ألبان فاسدة وتحرير 3442 مخالفة تموينية بالمنيا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بقليوب

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد