مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند

لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون، إثر اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة نقل عام بالقرب من محطة "ماكاسان" للسكك الحديدية الواقعة في منطقة "راتشاثيوي" بالعاصمة بانكوك.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - نقلا عن التقارير الإعلامية الواردة من تايلاند- أن التصادم، الذي وقع في حوالي الساعة الرابعة عصرا، بالتوقيت المحلي للبلاد، تسبب في اندلاع النيران بالحافلة وتضرر عدة مركبات أخرى، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الوضع.

وأوضح مكتب منطقة "راتشاثيوي" أن أفراد الإطفاء والإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث، حيث أفادوا بوقوع حريق وسلسلة من الانفجارات.