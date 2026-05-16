استلام أكثر من 188 ألف طن قمح محلي بصوامع وشون بني سويف

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف ، استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم " قد وصل إلى 188 ألف و487 طنًا، تم فرزها استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

وأشار مدير التموين، إلى تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبدالعزيز، بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.