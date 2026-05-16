القبض على عامل اعتاد التواجد في الغربية لتحصيل أموال من سائقي الميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من قائدى سيارات الميكروباص بأحد المواقف دون وجه حق بالغربية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

بمواجهته، اعترف باعتياده التواجد بذات المنطقة لتحصيل مبالغ مالية من قائدى سيارات الميكروباص من خلال إيهامهم بكونها كارتة رسمية، وضُبط بحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.