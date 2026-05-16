بعد 60 يومًا من تعيينه مستشارا قانونيا للوفد .. السيد البدوي يُقيل ثروت الخرباوي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد كلف عمرو عبد الباقي مستشارا قانونيا لحزب الوفد وجريدته بدلا من الدكتور ثروت الخرباوي .

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد أن السبب وراء هذا القرار هو حالة الغضب لدى الوفديين من وجود الدكتور ثروت الخرباوي كمستشار قانوني لحزب الوفد وجريدته.

وتم إخطار الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد السابق للمثول أمام عمرو عبد الباقي كمستشار قانوني لحزب الوفد وجريدته ، وذلك للاستماع لشهادته بشأن المستحقات المالية المتأخرة لعدد من النواب وهو النائب أيمن محسب وسعد بدير.

وكانت مصادر داخل حزب الوفد قد كشفت عن أزمة داخل حزب الوفد؛ بسبب اعتراض الوفديين على تعيين ثروت الخرباوي في منصب المستشار القانوني لحزب الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من التراشق والتهديد بين ثروت الخرباوي والوفديين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك.