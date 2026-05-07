السيد البدوي يعلن تشكيل المكتب السياسي لجيل المستقبل داخل حزب الوفد

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعه الأول بهيئة جيل المستقبل المكونة من شباب الوفد الذين شاركوا فى ثورة ٢٥ يناير ومواجهة الإخوان وثورة ٣٠ يونيو، فـ الوفد أعلن عن نفسه ونزل بأعلام الوفد، وكانت الأعلام واضحة في كل المواقع العالمية، مشيرًا إلى أنه زامل أعضاء هيئة جيل المستقبل في ثورتين من ثورات مصر، وما بين هاتين الثورتين كان هذا الجيل حاضرًا، حضر في انسحابنا من الانتخابات في 2010، وخرج إلى الشوارع وطعن في شرعية الانتخابات، وأيّد البرلمان الموازي الذي شكلناه هنا في حزب الوفد، ثم كان اجتماعي بقطاع عريض من هذا الجيل الموجود الآن يوم 23 يناير، عندما سُئلت عن النزول إلى ميدان التحرير، فأخبرتهم بأن شباب الوفد سينزل يوم 25 يناير.

شباب الوفد في المشهد

وأشار البدوي إلى أن أبناء الوفد وصلوا إلى ماسبيرو، وحدثني وقتها المهندس حسام الخولي ومحمد شردي، وأخبرتهم أن المظاهرات سلمية تساند مطالب الشعب المصرى حينها، ونقف دائمًا ضد التخريب أو استخدام العنف.

وأضاف رئيس الوفد، كما واجه شباب جيل المستقبل الإخوان عندما صدر الإعلان الدستوري الإخواني، ومنع النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود من دخول مكتبه، وتواصل معي، وذهب شباب الوفد، وكانت دار القضاء العالي محاصرة بالإخوان، وكان الإخوان دائمًا لا يحتكون بشباب الوفد لكي لا ينشأ صدام بينهم وبين شباب الوفد، وبالفعل استطاع شباب الوفد إدخال النائب العام إلى مكتبه، ووقف بجواره المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، يعرض عليه أوراقًا، وكان ذلك مصورًا من خلال مراسل قناة الحياة، وأُذيع على الهواء مباشرة، فهذا هو شباب الوفد الذي نجح أيضًا في فك حصار شباب الإخوان عن نادي القضاة بلا اشتباك، كان هو شباب الوفد، وعندما هاجمت جماعة حازم صلاح أبوإسماعيل "حازمون" مقر الوفد، واعتدت على قوات الأمن المركزي التي كانت تحمي الوفد، والذي تصدى لهم كان شباب الوفد.

شباب هيئة جيل المستقبل

وأوضح "البدوي" أن شباب هيئة جيل المستقبل ليس جميعهم ممن عايشوا الثورتين، ولكن غالبيتهم عايشوا الثورتين، ولا بد أن يحدث دمج بين من شهد الاحداث وشارك فيها وبين من لم يعيشوا هذه الأحداث، وذلك لأن هذا الجيل سيساند الحاضر بقوة، وسيكون جزءًا حاضرًا من الحاضر، وسيكون من بينكم قيادات اللجان الإقليمية، وقيادات موجودة في اللجان النوعية، فأنتم جزء كبير من الحاضر، وعلى أيديكم وأمانة في أعناقكم مستقبل هذا الحزب، لأننا نسعى لحزب يليق بتاريخ وتراث ووطنية حزب الوفد، معربًا عن سعادته بلقائه بهيئة جيل المستقبل بعد غيبة سنوات طوال، وعنده يقين بأن هذا الشباب قادر على أن يصنع لهذا الحزب حاضرًا يليق به ومستقبلًا يستحقه، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو لقاء تشاوري بهدف أن تنبع الأفكار من هذا الجيل نفسه، وتكونوا أصحاب الاختيار والقرار ومسئولين عن النتيجة، وتصنعوا تنظيمكم ولوائحكم وهيئتكم التي ستعمل على الأرض من خلال اللجان المتخصصة والعمل والاحتكاك بالشارع.

وأكد البدوي أنه لا بد أن يكون هناك كيان دائم يحتوي الشباب ويؤهله ويعده سياسيًا وانتخابيًا كمرشح ومدير حملات انتخابية، ولن نقتصر على الاجتماعات، ولكن ستكون هناك دورات تدريبية على مستوى عالٍ من اختياراتكم، دورات مكثفة فى كافة المناحى، وسيتم تجهيزها وبناء جيل وأجيال قادمة بإذن الله لأن الشباب أساس هذا البناء، فلو كان هذا البناء قويًا سيخرج الجيل والأجيال القادمة قوية الكلمة والتنظيم والعمل.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل المكتب السياسي بهيئة جيل المستقبل بعد مناقشات مطولة واستماع إلى كافة الاقترحات والآراء من شباب هيئة جيل المستقبل، إلى تشكيل المكتب السياسي من أعضاء المكتب التنفيذي السابقين لاتحاد الشباب الوفدي أيًا كان عددهم، لو مثلًا 25 اسمًا سيتم اختيار عدد مماثل، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحزب، وذلك لتمثيل كل الاتجاهات والأفكار وليس تمثيل المحافظات، فالأولى يتم تمثيل الأفكار، وسيكون تشكيل المكتب السياسي لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيكون بالانتخاب.

ودعا رئيس حزب الوفد إلى تحديد لجنة لوضع لائحة العمل داخل هيئة جيل المستقبل، وستكون اللجنة مفتوحة أمام أعضاء هيئة جيل المستقبل لمن يريد الانضمام، مع صاحبي الاقتراح الدكتور عماد زكي المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد، والقيادى الوفدى رضا موافي، بالإضافة إلى الدكتور أمير العبد، والدكتور حسن صالح، والدكتور وسام عبد الباقي ، والدكتورة ماريا لاوندي، والمهندس علاء سرحان، بالإضافة إلى من يريد الانضمام، وسيتم تحديد ميعاد للتشكيل النهائي للجنة، وعقب وضع اللائحة والنظام وطريقة التشكيل وطريقة اللجان الفرعية المنبثقة من هيئة جيل المستقبل، ستتم مناقشتها مع أعضاء الهيئة ويتم إقرارها أيضًا.

وفي نهاية الاجتماع، أتاح الدكتور السيد البدوي الفرصة لمن لديه رغبة في الترشح على منصب المنسق العام لهيئة جيل المستقبل، وتم اختيار الإعلامى محمد مبروك منسقًا عامًا لهيئة جيل المستقبل بالتزكية، ونوّه البدوي بتخصيص مجموعة من مجلس أمناء بيت الخبرة، أو اختيار مجلس أمناء لمعاونة الهيئة في المسائل المتخصصة، وحدد البدوي اجتماعًا شهريًا ثابتًا لأعضاء هيئة جيل المستقبل، السبت الثالث من كل شهر.

حضر اللقاء النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،والمهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد ،والنائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، والدكتور أيمن محسب،نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،والدكتور صلاح سلام مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية،واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الوفد للمتابعه والدكتور إبراهيم المليجى رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، والنائبة نشوى الشريف ،والنائبة ولاء الصبان ،ومن أعضاء الهيئة العليا النائبة الدكتورة أمل رمزى و السيد الصاوى واميمة عوض وحمادة بكر ،والدكتورة جويس سمعان عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب .