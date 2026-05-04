برلمان

رئيس الوفد يقدم رؤية جديدة لتحويل المؤسسة الصحفية إلى إعلامية شاملة

الدكتور السيد البدوي شحاتة
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 93 لسنة 2026 بتاريخ 4 مايو 2026، والذي يتضمن هيكلة شاملة لمؤسسة الوفد الإعلامية.

جاء القرار نظرًا للتحولات المتسارعة في صناعة الإعلام عالميًا، وصعود المنصات الرقمية، وتغير سلوك الجمهور نحو الاستهلاك عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يستدعي تحولًا جوهريًا في إعادة صياغة الهيكل التحريري والإنتاجي لمؤسسة الوفد الصحفية من نموذج تقليدي يقوم على  "تحرير يوزع على المنصات‟ إلى نموذج حديث يعتمد على منصات إنتاج محتوى موجه حسب الجمهور، قابل للقياس، وقابل لتحقيق العائد، بحيث تصبح المؤسسة أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على المنافسة في البيئة الإعلامية الرقمية، وتعظيم التأثير والوصول، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال المحتوى المبني على البيانات.

وأضاف القرار أنه انطلاقًا من التاريخ العريق لحزب الوفد، وإيمانًا بأهمية استعادة الريادة الإعلامية لمؤسسة الوفد الصحفية، وتحويلها إلى مؤسسة إعلامية متكاملة تواكب متطلبات العصر، والانتقال بها من وضعها الحالي إلى منظومة إعلامية رقمية متكاملة متعددة القنوات، تقوم على نموذج اقتصادي مُستدام، وذلك اتساقًا مع رؤيتنا لتطوير وتحديث كافة مؤسسات الوفد، وضمانًا لسرعة وكفاءة التنفيذ.

ونص القرار فى مادته الأولى على تشكيل هيكل قيادي وتنفيذي متكامل يكون بمثابة النواة المسئولة والقوة المحركة لقيادة هذا التحول الاستراتيجي، وذلك من خلال الكفاءات والقيادات الرفيعة على النحو التالي:

أولًا: المستوى الأعلى:

رئيس مجلس الإدارة: هو السلطة العليا الموجهة للرؤية الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، ووضع الإطار الحاكم لمسارها الحالي والمستقبلي بما يضمن استدامة النمو وتعظيم القيمة الإعلامية والاستثمارية. ويقوم باعتماد خطط التطوير والتوسع والاستثمار، ومراجعة السياسات العامة التي توجه أداء المؤسسة على المستويين السياسي والإعلامي.

كما يشرف على ضمان اتساق الرؤية طويلة المدى مع خطط التنفيذ، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية، ودعم القرارات الاستراتيجية الكبرى التي تضمن ترسيخ مكانة المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والإقليمية.

وتضمن تشكيل الهيكل القيادى فى  البند الثانى، المستوى التنفيذي يتشكل من  الرئيس التنفيذي والذى  يعد المسئول عن توجيه المؤسسة نحو التحول الرقمي وبناء نموذج إعلامي حديث ومستدام، يقود عمليات التطوير المؤسسي، ويشرف بشكل مباشر على جميع القطاعات، بما يضمن تكامل الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ويشمل دور الرئيس التنفيذى تعظيم كفاءة التشغيل ورفع مستوى الأداء العام من خلال وضع الرؤية الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ الخطط، واتخاذ القرارات الحاسمة، وتطوير منظومة الحوكمة والإدارة، كما يقود جهود التحول المؤسسي نحو بيئة عمل رقمية مرنة قائمة على البيانات، مع التركيز على تعظيم العائد الإعلامي والاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وضمان تحقيق النمو المُستدام للمؤسسة.

ويندرج تحت القيادة والإشراف المباشر للرئيس التنفيذي عدة قطاعات تمثل "المنظومة التشغيلية الداعمة" التي تضمن استدامة المؤسسة وكفاءة إدارتها بعيدًا عن الإنتاج التحريري المباشر، وهي القطاعات التالية: "الموارد البشرية - الشئون المالية - الشئون القانونية - العلاقات العامة - المركز الإعلامي للحزب - الأكاديمية والتدريب - الإيرادات والتسويق - التكنولوجيا والتحول الرقمي".

وضم تشكيل  الهيكل القيادى  المستوى التحريري والإعلامي والذى يتشكل من رئيس مجلس التحرير والذى  يتولى القيادة التحريرية والإشراف الشامل على منظومة المحتوى للمؤسسة، بما يضمن توحيد الرؤية التحريرية ورفع جودة الإنتاج الإعلامي عبر جميع القنوات، ويعد المسئول الأول عن إدارة غرفة الأخبار الموحدة التي تمثل المركز التشغيلي لإنتاج وتوزيع المحتوى اليومي، بما يشمل الأخبار العاجلة، والتحقيقات، والتقارير المتعمقة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

ويقود رئيس مجلس التحرير عملية التكامل بين مختلف قطاعات الإنتاج الإعلامي، بما يضمن الاتساق التحريري بين الجريدة الورقية وملاحقها، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإنتاج المرئي والمسموع، كما يشرف على توجيه المحتوى بما يتماشى مع الأهداف السياسية والاستراتيجية.

