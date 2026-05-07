إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

البدوي: الاستثمار في العنصر البشري يتصدر توصيات مؤتمر الأورومتوسطي

مجدي البدوي أمين عام الاتحاد الأورومتوسطي
الديب أبوعلي

أوصى مؤتمر تدشين الاتحاد الأورومتوسطي للعاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام، الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، بإنشاء أمانة عامة دائمة للاتحاد، تتولى مهام التنسيق والمتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر التأسيسي، وتكون مسؤولة عن التواصل مع الدول الأعضاء والشركاء.
وأكد مجدي البدوي، أمين عام الاتحاد الأورومتوسطي ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، أن التوصيات جاءت ترجمة لتطلعات وأهداف المنصة المهنية الرائدة للدول الأعضاء بالاتحاد، والتي تجمع الكفاءات والخبرات من ضفتي البحر الأبيض المتوسط في إطار التعاون والتكامل وتبادل المعرفة، ومن أبرز هذه التوصيات:

  • تشكيل لجان عمل متخصصة تضم خبراء وممثلين عن النقابات، تكون مهمتها وضع خطط عمل تفصيلية لكافة المحاور الرئيسية للاتحاد وهي: السياسية، الاقتصادية، الفنية، الثقافية، والعمالية والنقابية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها.

التوصيات النهائية لمؤتمر الأورومتوسطي

المحاور الرئيسية للاتحاد:

1. المحور السياسي:

  • تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة لتعزيز التفاهم المتبادل وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.
  • دعم حريات العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، وتوفير حماية قانونية للصحفيين والعاملين في الإعلام.
  • وضع آليات للتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، بما في ذلك إنشاء منصة حوار دائمة لمناقشة التحديات المشتركة في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام، مثل الأمن السيبراني، الأخبار الكاذبة، وتأثير التكنولوجيا على سوق العمل.
  • تطوير أطر تشريعية تحمي حقوق العاملين في الإعلام، وتضمن ظروف عمل لائقة والحق في الوصول إلى المعلومات.

    2. المحور الاقتصادي:
  • وضع خطط لدعم الصناعات الإعلامية والطباعة، وتشجيع الاستثمار المشترك بين دول الاتحاد لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.
  • تحسين الأجور وظروف العمل عبر مراجعة هياكل الأجور وإطلاق مبادرات للتمويل المستدام للمؤسسات الإعلامية.

    3. المحور الفني:
  • تطوير المهارات الرقمية للعاملين، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية متخصصة تقدم برامج تأهيل مستمرة لضمان مواكبتهم لأحدث التقنيات والممارسات العالمية.
  • تبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء عبر تنظيم ورش عمل مشتركة في مجالات التقنيات الحديثة وإدارة المشاريع الإعلامية وتطوير المحتوى.

    4. المحور الثقافي:
  • تعزيز الهوية المتوسطية المشتركة ودعم الإنتاج الثقافي والإعلامي المشترك من خلال تنظيم مهرجانات ومعارض وندوات ثقافية.
  • حماية التنوع الثقافي، ودعم المبادرات التي تهدف للحفاظ على اللغات واللهجات المحلية، وتشجيع الإنتاج الإعلامي بلغات متعددة.

    5. المحور العمالي والنقابي:
  • تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية، وتعزيز دور النقابات في الدفاع عن الحقوق، وتوحيد الجهود النقابية على المستوى الإقليمي.
  • وضع ميثاق شرف مهني للعاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام يحدد المبادئ الأخلاقية والمهنية ويعزز المسؤولية الاجتماعية والإعلامية.

    حملات التوعية والشراكات
  • تنظيم حملات توعية إقليمية حول أهمية العمل النقابي، حرية الإعلام، وحقوق العاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، وتستهدف الجمهور العام وصناع القرار.
  • تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة العمل الدولية، اليونسكو، والاتحاد الأوروبي للاستفادة من خبراتها ودعمها الفني والمالي.

    تمويل الاتحاد
  • تمويل ميزانية الاتحاد عبر مصادر مستدامة تشمل مساهمات الدول الأعضاء، دعم المنظمات الدولية، والشراكات مع القطاع الخاص.
الاتحاد الأورومتوسطي الصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي اتحاد عمال مصر رئيس اتحاد عمال مصر نقابة الصحافة والطباعة والإعلام

