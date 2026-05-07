البدوي: الاستثمار في العنصر البشري يتصدر توصيات مؤتمر الأورومتوسطي

أوصى مؤتمر تدشين الاتحاد الأورومتوسطي للعاملين في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام، الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، بإنشاء أمانة عامة دائمة للاتحاد، تتولى مهام التنسيق والمتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر التأسيسي، وتكون مسؤولة عن التواصل مع الدول الأعضاء والشركاء.

وأكد مجدي البدوي، أمين عام الاتحاد الأورومتوسطي ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، أن التوصيات جاءت ترجمة لتطلعات وأهداف المنصة المهنية الرائدة للدول الأعضاء بالاتحاد، والتي تجمع الكفاءات والخبرات من ضفتي البحر الأبيض المتوسط في إطار التعاون والتكامل وتبادل المعرفة، ومن أبرز هذه التوصيات:

تشكيل لجان عمل متخصصة تضم خبراء وممثلين عن النقابات، تكون مهمتها وضع خطط عمل تفصيلية لكافة المحاور الرئيسية للاتحاد وهي: السياسية، الاقتصادية، الفنية، الثقافية، والعمالية والنقابية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها.

التوصيات النهائية لمؤتمر الأورومتوسطي

المحاور الرئيسية للاتحاد:



1. المحور السياسي:

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة لتعزيز التفاهم المتبادل وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

دعم حريات العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، وتوفير حماية قانونية للصحفيين والعاملين في الإعلام.

وضع آليات للتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، بما في ذلك إنشاء منصة حوار دائمة لمناقشة التحديات المشتركة في قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام، مثل الأمن السيبراني، الأخبار الكاذبة، وتأثير التكنولوجيا على سوق العمل.