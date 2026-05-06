بالإجماع.. انتخاب مجدي البدوي أمينا عاما للاتحاد الأورومتوسطي للعاملين بالصحافة

أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الأورومتوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والذي يضم ممثلين عن 11 دولة، انتخاب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أمينا عاما للاتحاد لمدة خمس سنوات، وذلك بإجماع الأعضاء.

وقرر المجلس أيضاً أن يُعقد المؤتمر العام كل أربع سنوات، على أن يجتمع المجلس التنفيذي سنوياً، مع الاتفاق على أن يكون المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة، والمقر الإداري في باريس.

تشكيل تكتلات اقتصادية وسياسية للدفاع

ومن المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي اجتماعا، اليوم الأربعاء، لاستكمال باقي التشكيلات التنظيمية للاتحاد.

وفي أول تعليق له عقب انتخابه، أكد مجدي البدوي، أن العالم يشهد حاليا اتجاها متزايداً نحو تشكيل تكتلات اقتصادية وسياسية للدفاع عن المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع الدول التي تعذّر مشاركتها في المؤتمر، وعلى رأسها إيطاليا واليونان وتركيا وتونس، بهدف تفعيل دورها داخل الاتحاد.

وأضاف البدوي أنه فور الانتهاء من استكمال الهياكل التنظيمية، سيتجه الاتحاد إلى منظمة العمل الدولية من أجل تدشينه تحت مظلتها، بما يمنحه مزيداً من الشرعية الدولية ويعزز قدرته على دعم أعضائه.