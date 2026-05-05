مجدي البدوي: إطلاق اتحاد نقابات الصحافة والإعلام الأورومتوسطي لمواكبة التحولات

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء 5 مايو 2026، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين الملتقى الأورومتوسطي لنقابات العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والذي يعقد بمقر مؤسسة الأهرام العريقة بالقاهرة.

وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن إطلاق الاتحاد الأورومتوسطي لنقابات العاملين بقطاع الصحافة والإعلام يأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها المجال، وما يفرضه ذلك من تحديات تستلزم تنسيق الجهود وتعزيز الشراكات الإقليمية بين مختلف الأطراف المعنية.

إطلاق اتحاد نقابات الصحافة والإعلام الأورومتوسطي

وأوضح البدوي، خلال كلمته في الملتقى الأول للاتحاد المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو، أن الكيان الجديد يستهدف بناء إطار مؤسسي فاعل يمثل العاملين بالقطاع ويدافع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب دعم حرية الرأي والتعبير وترسيخ قيم الابتكار وتطوير المهنة.

وقال إن الاتحاد يعمل كذلك على تطوير مهارات العاملين في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والنقابية في دول حوض البحر المتوسط، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويسهم في بناء بيئة إعلامية أكثر استدامة.

وأضاف أن تأسيس هذا الاتحاد يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الجهود المهنية والإقليمية، ودعم قضايا التنمية والسلام والحوار بين الثقافات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل المشترك بين مختلف الشركاء في القطاع.