مجدي البدوي : توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال نقلة نوعية في ملف العمالة والتشغيل

نائب رئيس اتحاد العمال
 أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال، تعكس إدراكًا عميقًا لتحديات سوق العمل، وحرصًا واضحًا على تحسين أوضاع العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة.

وأوضح البدوي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة يمثل دعمًا مباشرًا يخفف من الأعباء المعيشية، كما أن إعفاءهم من بعض الرسوم المرتبطة بقياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يُعد خطوة مهمة نحو دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم الاستقرار والحماية.

وأشار إلى أن رفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة أو العجز نتيجة حوادث العمل يعكس تقدير الدولة لقيمة العامل، ويؤكد أن هناك توجهًا حقيقيًا نحو توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.

وأضاف أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في ملف التشغيل، حيث تسهم في ربط العمال بفرص العمل المتاحة داخليًا وخارجيًا، إلى جانب دعم جهود التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من خلال اللجان الدائمة التي تم تشكيلها، مؤكدًا أن هذا التكامل يسهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز من جاهزية العمالة المصرية.

وأكد البدوي أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة، تسهم في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة العنصر البشري،مؤكدا على أن عمال مصر سيظلون في قلب عملية التنمية، وأن دعمهم هو الضمان الحقيقي لاستمرار عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

