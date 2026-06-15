اليابان: نأمل أن يؤدي الاتفاق بين طهران وواشنطن إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز

رحبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم /الاثنين/ بالاتفاق ​الأمريكي ـ الإيراني الرامي إلى ​إنهاء ​الأعمال القتالية.

وأعربت ساناي ـ في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) ـ عن أملها في أن يؤدي الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ‌كبير ⁠أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه في حال رفع الحصار عن مضيق هرمز، يمكن أن يقلل ذلك المخاطر التي تضغط على اقتصاد اليابان أو الاقتصاد العالمي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن أمس / الأحد / التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على إنهاء العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.