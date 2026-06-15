الذهب يقفز 2.3% في التداولات الآسيوية بعد الإعلان عن اتفاق أمريكا وإيران

قفزت أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 2% في التداولات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى إطار اتفاق سلام مؤقت يهدف إلى إنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ترتب عليه تراجع حاد في أسعار النفط وتخفيف حدة المخاوف المتعلقة بالتضخم ومستقبل أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 2.3% لتصل إلى 4317.32 دولار للأوقية، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر المستحقة في أغسطس بنسبة 2.4% لتسجل 4338.75 دولار للأوقية.

تأتي هذه المكاسب امتدادا لارتداد الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر والتي اقتربت من مستوى 4000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد أعلنوا التوصل لإطار للسلام يقضي بوقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لشحنات النفط العالمية.

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الاتفاق سيتم توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وأسفر الإعلان عن هبوط حاد في أسعار النفط الخام، كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2%.

وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط هبوطية طوال فترة النزاع - على الرغم من مكانته كملاذ آمن - نظرا لأن الصراع دفع أسعار النفط للارتفاع، مما أجج مخاوف التضخم وعزز توقعات المستثمرين ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي أعقاب إعلان السلام، تراجعت توقعات السوق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية؛ حيث تظهر أداة "سي إم إي فيد ووتش" أن المتداولين يضعون الآن احتمالية بنسبة 49% لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول ديسمبر المقبل، مقارنة بـ 69% قبل أسبوع.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده يومي 16 و17 يونيو الجاري، حيث تشير التوقعات على نطاق واسع إلى تثبيت أسعار الفائدة مع تقديم توقعات اقتصادية محدثة.

وفي سياق متصل، تشير التوقعات هذا الأسبوع إلى قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 1%، في حين يرجح أن يبقي بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3% لتصل إلى 70.24 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 3.2% ليسجل 1776.60 دولار للأوقية.