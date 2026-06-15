قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
بريطانيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتعرض المساهمة في المفاوضات
الأولى على الإعدادية بالمنوفية: نفسي أكلم شيخ الأزهر.. وأحلم بكلية الطب
متى تحذف بطاقة التموين أو أحد المستفيدين من منظومة الدعم؟
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري


أعلن التلفزيون الجزائري عن نقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم، وذلك عبر القناة الجزائرية الأرضية، ليتمكن المشاهدون من متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.


ويترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي هذه المواجهة المرتقبة، التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله كل طرف إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية في مشواره بالبطولة.
تردد القناة الناقلة للمباراة
يمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
●    القمر الصناعي: نايل سات.
●    التردد: 11680.
●    الاستقطاب: أفقي.
●    معدل الترميز: 27500.
●    معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، حيث يعول الجهاز الفني على خبرات لاعبيه وقدرتهم على تقديم مستوى قوي في بداية مشوار البطولة.
في المقابل، يسعى منتخب بلجيكا إلى استغلال خبرة عناصره في البطولات الكبرى، من أجل حصد النقاط الثلاث ووضع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور التالي.


وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية المواجهة في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة، خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح صاحبه أفضلية كبيرة قبل خوض المباراتين المتبقيتين.


ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء حماسية وإثارة كبيرة، في ظل رغبة كل منتخب في تقديم أفضل بداية ممكنة وإرسال رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة العالمية.

منتخب مصر بلجيكا اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الذهب

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب تعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

الدواء

احذر.. مشروبات يومية تضعف مفعول الدواء وتهدد صحتك

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد