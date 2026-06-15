قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026



أعلن التلفزيون الجزائري عن نقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم، وذلك عبر القناة الجزائرية الأرضية، ليتمكن المشاهدون من متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.



ويترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي هذه المواجهة المرتقبة، التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله كل طرف إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية في مشواره بالبطولة.

تردد القناة الناقلة للمباراة

يمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

● القمر الصناعي: نايل سات.

● التردد: 11680.

● الاستقطاب: أفقي.

● معدل الترميز: 27500.

● معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، حيث يعول الجهاز الفني على خبرات لاعبيه وقدرتهم على تقديم مستوى قوي في بداية مشوار البطولة.

في المقابل، يسعى منتخب بلجيكا إلى استغلال خبرة عناصره في البطولات الكبرى، من أجل حصد النقاط الثلاث ووضع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور التالي.



وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية المواجهة في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة، خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح صاحبه أفضلية كبيرة قبل خوض المباراتين المتبقيتين.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء حماسية وإثارة كبيرة، في ظل رغبة كل منتخب في تقديم أفضل بداية ممكنة وإرسال رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة العالمية.