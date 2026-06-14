حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب منتخب مصر أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم سواء كلاعب أو مدرب؛ يمثل إنجازًا كبيرًا ومسؤولية تاريخية، مشددًا على طموحه في إعادة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية.

وقال حسام حسن، في تصريحات لموقع “فيفا”: “إنك توصل كأس العالم كلاعب وكمدرب؛ ده طبعًا شيء كبير وإنجاز عظيم، مصر لازم تاخد مكانتها اللي تستحقها في عالم كرة القدم”.

وتحدث المدير الفني للفراعنة عن تجربة مونديال 1990، موضحًا أن المنتخب قدم أداءً جيدًا لكنه لم ينجح في استكمال الطريق نحو مراحل أبعد، قائلاً: «في 1990 عملنا حاجة كويسة، لكن للأسف ماكملناش الطريق. لعبنا كويس جدًا وكنا قريبين من التأهل، لكن ما كانش لينا نصيب».

واختتم حسام حسن تصريحاته، بالتعبير عن أمله في قيادة المنتخب لتحقيق إنجاز جديد في المستقبل، مضيفًا: «بتمنى إن شاء الله أقدر أكمل المهمة دي المرادي، ونوصل لحتة كويسة مع المنتخب في كأس العالم».